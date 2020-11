Kontrolle Ohne gültige Fahrerlaubnis auf der A6 unterwegs – Beifahrer darf weiterfahren

Am Samstag, 14. November, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz einen 30-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Autobahn A6 bei Pleystein in westliche Richtung ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.