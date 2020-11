Verfahren eingeleitet Unter Drogeneinfluss durch Röslau gerast

Am Samstagabend, 14. November, fiel Polizisten ein Auto in der Alten Straße in Röslau auf, in dem drei Männer saßen. Gleich nachdem der Fahrer den Polizeiwagen erkannte, gab er Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Hierbei missachtete er die Vorfahrtsregelungen. Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug.