Polizei bittet um Hinweise Lkw mit Anhänger kümmert sich nicht um 10.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 14. November, gegen 18.55 Uhr, fuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Schwandorf Mitte auf die Autobahn A93 Richtung Norden ein. Ein Lkw mit Anhänger fuhr im Einfahrtbereich auf die linke Spur, um ihr das Einfahren in die Autobahn zu ermöglichen.