Bewusstlose Person gemeldet Gasaustritt in Wohnung führt zu größerem Einsatz in Weiden

Foto: 123rf.com

In den späten Nachmittagsstunden des Samstags, 14. November, gegen 16.45 Uhr, ging die Mitteilung über eine bewusstlose Person in der Türlgasse in Weiden ein. Die Gasmelder des zuerst anwesenden Rettungsdienstes schlugen Alarm, sodass die Feuerwehr und die Polizei hinzugerufen wurden.