Zeugen gesucht Kettenreaktion löst Verkehrsunfall in Schwandorf aus

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Samstagnachmittag, 14. November, wollte ein 68-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Transportwagen aus einer Hofeinfahrt in die Krondorfer Straße in Schwandorf einfahren. Zu diesem Zeitpunkt kam von links ein Rennradfahrer, der offensichtlich durch das langsame Einfahren des Transporters erschrak und kurz nach links auswich.