250 Euro fehlen Zeugenaufruf nach Wechselbetrug im Edeka-Markt in Bodenwöhr

Foto: Andrey Popov/ 123rf.com

Am Samstag, 14. November, gegen 14.15 Uhr, betraten zwei unbekannte Männer den Edeka-Markt in Bodenwöhr und wollten bei der Kassiererin 500 Euro in einem Bündel zu je 20-Euro-Scheinen wechseln lassen. Die Kassiererin sollte den Männern dafür 50-Euro-Scheine geben.