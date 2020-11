Betrunken 17-Jähriger beleidigt Polizeibeamte in Schwarzenfeld

Am Freitag, 13. November, um 22.35 Uhr, befanden sich zwei Streifenbesetzungen wegen eines Streites unter angetrunkenen Jugendlichen in einem Anwesen in der Hauptstraße in Schwarzenfeld. Während der Klärung des Sachverhaltes rastete ein betrunkener 17-jähriger Schüler aus und konnte nicht mehr beruhigt werden.