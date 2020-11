Zwei Beschuldigte in Haft Größere Mengen Amphetamin und Marihuana sichergestellt

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

500 Gramm Amphetamin und rund 57 Gramm Marihuana stellten Fahnder der Verkehrspolizei Hof am Donnerstagnachmittag, 12. November, bei einer Kontrolle an der Autobahn A9 bei Berg sicher. Zwei Männer müssen sich nun strafrechtlich verantworten und befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.