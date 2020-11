Anzeige erstattet Nach Familienstreitigkeiten Polizeibeamte beleidigt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 12. November, gegen 15.30 Uhr, ist es in der Reiserbergstraße in Marktredwitz zu einem Familienstreit gekommen. Ein 23-jähriger Mann ist hierbei verbal mit seiner 23-jährigen Freundin aneinander geraten.