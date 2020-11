Hinweise erbeten Unbekannter steigt in Schule in Schwandorf ein und klaut Laptops und Bargeld

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12. auf 13. November, in die Förderschule in Ettmannsdorf in Schwandorf ein.