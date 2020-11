Maxhütte-Haidhof Verkehrsunfall zieht Feuerwehreinsatz nach sich

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstagabend, 12. November, kam es in Maxhütte-Haidhof zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden. Eine Rentnerin aus Maxhütte wollte mit ihrem Pkw aus Richtung Teublitz kommend am Alexanderplatz in Richtung Maxhütte-Haidhof abbiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer Frau aus Kallmünz, die aus Richtung Maxhütte kommend nach Burglengenfeld fahren wollte.