Wunsiedel Achtjähriger wird bei Schulwegunfall leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 11. November, um 7.45 Uhr, bog eine 30-jährige Wunsiedlerin mit ihrem Pkw an der Ampelkreuzung von der Karl-Sand-Straße in Wunsiedel kommend nach links in die Egerstraße ab. Hierbei fuhr sie in die Kreuzung ein, ließ den Gegenverkehr, der aus Richtung Landratsamt kam, durchfahren und setzte dann den Abbiegevorgang fort, als sie plötzlich im Augenwinkel Personen wahrnahm und sofort abbremste.