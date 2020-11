Betrugsversuch Sieben Ambergerinnen reagieren richtig, als ein Betrüger ihnen seinen Text am Telefon abspult

Foto: 123rf.com

Auf diese alte Betrugsmasche fielen sieben Ambergerinnen nicht herein. So oft spulte der Anrufer den identischen Text am Telefon ab und erklärte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde.