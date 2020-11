Anzeige erstattet Mit falschem Kennzeichen und ohne Führerschein in Waldsassen erwischt

Die Kennzeichen eines ganz anderen Autos schraubte am Mittwochvormittag, 11. November, ein Mann aus Hamburg an seinen gerade gekauften Mercedes ran. Er wollte so seinen Neuerwerb in Richtung Heimat in den hohen Norden schaffen. Allerdings machte ihm eine Streife der Bundespolizei aus Bärnau in Waldsassen einen Strich durch die Rechnung.