Verursacherin leicht verletzt 25-Jährige missachtet Stop-Schild und übersieht Pkw

Foto: Seven Seas Creations/123rf.com

Am Mittwoch, 11. November, um kurz nach 16 Uhr, befuhr eine 25-Jährige aus Maxhütte-Haidhof in Schwandorf mit ihrem Audi A3 die Neukirchener Straße von Ettmannsdorf kommend. An der Grünwalder Kreuzung wollte sie diese geradeaus in Richtung Schwarzenfeld überqueren. Dabei missachtete sie das Stop-Schild und übersah den vorfahrtsberechtigten Ford Focus einer 42-Jährigen aus Schwandorf.