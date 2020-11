In JVA eingeliefert Fluchtversuch eines mit Haftbefehl gesuchten 53-Jährigen gescheitert

Kurz bevor ein 53-jähriger tschechischer Staatsangehöriger ins Gefängnis eingeliefert werden sollte, unternahm er einen Fluchtversuch, der allerdings scheiterte.

Selb/Hof. Am Mittwochmittag, 11. November, gegen 12.30 Uhr, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Selb am Bahnhof Plößberg einen Mann, der mit dem Zug aus Tschechien nach Deutschland eingereist war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl die Staatsanwaltschaft Coburg als auch die Staatsanwaltschaft Hof mit Haftbefehl nach ihm suchte. Er hatte in der Vergangenheit in verschiedenen Geschäften in Selb und in Lichtenfels Lebensmittel und Alkohol gestohlen.

Bevor der Mann ins Gefängnis eingeliefert wurde, musste er noch einmal vor dem Richter erscheinen. Als dem 53-Jährigen bewusst wurde, dass es ernst wird, versuchte er zu fliehen. Diese Rechnung ging allerdings nicht auf, denn die Schleierfahnder konnten ihn nach wenigen Metern einholen und schließlich doch zum Richter bringen. Anschließend wurde er dann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.