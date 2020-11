Körperverletzung Kontrahenten gehen aufeinander los – der eine verpasst dem anderen eine Kopfnuss

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 10. November, gegen 20 Uhr, kam es im Holzbergerweg in Marktredwitz in der dortigen Parkanlage zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Die beiden 26- und 21-jährigen Kontrahenten hatten, ersten Erkenntnissen zufolge, um die Gunst zweier 17-jähriger Mädels gebuhlt.