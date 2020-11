Besuch der Polizei Geburtstagsfeier im Drogenrausch wird ein Nachspiel haben

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Seinen 22. Geburtstag feierte ein Hofer am Montagabend, 9. November, mit Freunden in seiner Wohnung. Jedoch rechnete er nicht dem Besuch der Polizei an seinem Ehrentag.