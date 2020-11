Zeugen gesucht Anwohner hören lauten Knall – Unbekannter mäht Gartenzaun auf 15 Metern Länge um

Foto: PI Hof

Auf einer Länge von 15 Metern fuhr ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag, 8. November, in Oberkotzau einen Gartenzaun in der Schulstraße/Autengrüner Straße um. Die Unfallfluchtfahnder bitten um Zeugenhinweise.