Stromdieb unterwegs Strom angezapft – Kabel abgeschnitten

Foto: 123rf.com

Wer nicht hören will, muss fühlen! So wollte es ein 27-Jähriger, der seit längerem in einem Mehrfamilienhaus in Amberg den Allgemeinstrom in seine Wohnung verlegt und für sich verbraucht hatte.