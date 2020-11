50.000 Euro Schaden Vier Leichtverletzte bei Dachstuhlbrand in Münchberg

Vier Leichtverletzte und mehr als 50.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Brandes in einem Wohnhaus am Montagabend, 9. November, in Münchberg. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.