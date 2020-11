Anzeigen erstellt Wirt und Gäste missachten Corona-Einschränkungen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 8. November, gegen 16.50 Uhr, stellten Beamte der Polizei Marktredwitz in einer Gaststätte im Zentrum von Marktredwitz fest, dass sich dort der 52-jährige Wirt sowie vier weitere Personen im Alter zwischen 34 und 58 Jahren an der Theke der Gaststätte aufhielten und Getränke konsumierten.