„Aus Wut“ Betrunkener Randalierer beleidigt Polizisten und kassiert mehrere Anzeigen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 8. November, gegen 23.55 Uhr, teilten Anwohner der Beethovenstraße am Hammerweg in Weiden der Polizei mit, dass eine männliche Person dort herumschreit, randaliert und offenbar mit dem Fuß auch gegen mehrere geparkte Fahrzeuge getreten hätte.