258 Anzeigen Verkehrspolizeiinspektion Weiden veröffentlicht Ergebnis der Geschwindigkeitsmessungen im Oktober

Verkehrspolizeiinspektion Weiden veröffentlicht Ergebnis der Geschwindigkeitsmessungen im Oktober

Foto: 123rf.com

Wie in jedem Monat veröffentlicht die Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz auch für den Monat September ihr Ergebnis der durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab und im Stadtgebiet Weiden.