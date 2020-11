Kripo sucht Zeugen Unbekannte Diebe entkommen mit gestohlenem BMW X3

Foto: 123rf.com

Mit einem roten BMW X3 entkamen derzeit noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Freitag, 6. November, in Hof. An dem Wagen waren die Kennzeichen „HO-CE 20“ angebracht. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.