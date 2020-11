31 Kisten Postzusteller unterschlägt Briefe und Pakete

Foto: PI Wunsiedel

Am Freitag, 30. Oktober, ging bei der Polizei Wunsiedel die Mitteilung ein, dass sich in einem unbenutzten Zimmer des Postzustellstützpunktes in Wunsiedel mehrere Kisten mit nicht zugestellten Briefen sowie geöffneten Paketen ohne Inhalt befinden würden.