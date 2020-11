Hinweise erbeten Unbekannte brechen in Bauhof ein und klauen Werkzeug

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 4. auf 5. November, wurde durch bislang unbekannte Täter in den Bauhof Griesbach in Mähring eingebrochen. Es wurde hierzu mit einem Pflasterstein die Scheibe des Fensters zum Werkzeugraum eingeworfen, um in das Gebäude zu gelangen. Es wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Der Entwendungsschaden beträgt circa 2.000 Euro.