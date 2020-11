Zeugen gesucht 65-Jährige bemerkt Schaden an ihrem Pkw

Am Mittwoch, 4. November, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr, hat eine 65 Jahre alte Frau aus Waldershof, eigenen Angaben zufolge, ihren schwarzen Mitsubishi ASX in der Poststraße in Marktredwitz abgestellt. Beim Zurückkehren zu ihrem Pkw fiel ihr ein Schaden an der Front ihres Pkws auf. Das Kennzeichen war eingedellt und die Stoßstange gebrochen.