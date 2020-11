9.000 Euro Schaden Auffahrunfall in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf

Am Donnerstagnachmittag, 5. November, befuhr ein 26-Jähriger aus Neukirchen-Balbini mit seinem BMW X5 samt Anhänger die Wackersdorfer Straße in Schwandorf stadtauswärts. Verkehrsbedingt musste er dann mit seinem Gespann anhalten.

Schwandorf. Dies erkannte ein hinter ihm mit seinem Audi A3 fahrender 25-jähriger Schwandorfer zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Am BMW samt Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro, am Audi in Höhe von circa 3.000 Euro.