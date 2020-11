In JVA eingeliefert Vor zwei Monaten entwichener Straftäter in Oberviechtach festgenommen

Ein 33-jähriger Mann, der vor etwa zwei Monaten aus der Forensischen Klinik in Straubing entwichen war, konnte am Mittwoch, 4. November, um 14.30 Uhr, in der Wohnung seiner Bekannten in Oberviechtach festgenommen werden.