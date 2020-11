Führerschein sichergestellt Alkoholisierter Pkw-Fahrer touchiert Hauswand in Schirnding

Am Mittwoch, 4. November, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Fiat 500L die Hauptstraße in Schirnding. In einer dortigen S-Kurve touchierte der 69-Jährige mit seinem Fiat die Hausmauer eines Anwesens.