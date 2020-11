Unfall Ampel will mit umziehen – 5.000 Euro Schaden an der Anlage entstanden

Einmal der komplette Hausstand und zudem eine Ampel. Alles sollte wohl mit der 34-jährigen Weidenerin zu einem neuen Ort umziehen. Die junge Dame wollte am Dienstag, 3. November, ihren Umzug, weg aus ihrer Wohnung in der Peuerlstraße, durchführen. Hierzu parkte sie einen Transporter vor dem Anwesen und belud diesen mit ihrem Hausstand.

Weiden. Gegen 14.45 Uhr sollte dann die Fahrt beginnen. Beim Losfahren aber blieb die junge Dame unbemerkt mit dem Transporter an der Ampelanlage hängen. Die Ampel wurde von ihrem Träger gerissen und der Träger wurde verbogen. Möglicherweise wollte ja die Ampel mit in eine neue Heimat umziehen, wer weiß.

Verantwortliche der Stadt Weiden waren aber gegen diesen Umzug ihrer Ampel und so durfte die Ampel an ihrem vorgesehenen Ort bleiben. An der Ampelanlage entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Transporter erlitt einen Schaden von rund 1.000 Euro.