2.500 Euro Schaden Vermutlich unbeaufsichtigtes Teelicht löst Brand auf Balkon und leichte Rauchgasvergiftung aus

Am Mittwoch, 4. November, in den frühen Morgenstunden teilten Passanten den Brand eines Balkongeländers in der Spitzwegstraße in Schwandorf mit. Beim Eintreffen der Streifenbeamten vor Ort versuchte die 80-jährige Wohnungsinhaberin bereits das Feuer mit einem Tuch zu löschen. Die Beamten eilten zu Hilfe und löschten den Brand mit einem Handfeuerlöscher.