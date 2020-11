Verfahren wegen Bedrohung Vermeintliche Schusswaffe entpuppt sich als harmlos

Am Dienstag, 3. November, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Schwandorf zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem Anwohner und einem ihm flüchtig bekannten Passanten. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung äußerte der Passant plötzlich, dass er den 25-jährigen Anwohner und seine Familie umbringen werde.