Kontrolle Ja wo kommt denn das her? – Fahrzeuginsassen können sich verbotene Substanzen im Auto nicht erklären

Keiner der beiden Fahrzeuginsassen konnte sich die Herkunft erklären. Entsprechende Tests werden aber mindestens einen der beiden Unwissenden schon bald entlarven. Am Montagabend, 2. November, gegen 20.30 Uhr, im Bereich Weiden Stockerhut kontrollierten Beamte der PI Weiden ein Fahrzeug. Im Fahrzeug: Ein 19-jähriger und ein 23-jähriger Weidener.

Weiden. Bei der Kontrolle finden die Beamten urplötzlich (!) neben dem Fahrzeug ein Behältnis mit verbotenen Substanzen. Ja wo kommt denn das her? Keiner der beiden Fahrzeuginsassen konnte sich die Herkunft der verbotenen Substanz erklären.

Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Tests werden in Kürze zeigen, wem denn das „zufällig Gefundene“ gehört. Denjenigen erwartet dann eine Anzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Es bleibt wie es war: „Ignorantia legis non excusat“ = „Unwissenheit“ schützt vor Strafe nicht ... (besonders, wenn sie, wie in diesem Fall, nur vorgespielt ist).