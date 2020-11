Kripo sucht Zeugen Fahndung nach Tankstellenräuber in Hof

Foto: 123rf.com

Auf Bargeld hatte es ein bislang Unbekannter abgesehen, als er am Montagabend, 2. November, eine Tankstelle in der Fabrikzeile in Hof überfiel. Der maskierte sowie bewaffnete Täter erbeutete Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich und flüchtete anschließend. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.