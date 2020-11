2.000 Euro Schaden Pflasterstein durch Scheibe geworfen – vermutlich Auseinandersetzung im Schwandorfer Drogenmilieu

Am Montagvormittag, 2. November, konnte ein Anwohner der Werthstraße in Schwandorf von seinem Fenster aus beobachten, wie ein ihm bekannter 38-Jähriger aus Schwandorf, der sich vor seiner Wohnung aufhielt, unvermittelt und offensichtlich ohne Anlass einen Pflasterstein aufhob und den Pflasterstein dann durch die Fensterscheibe seiner Wohnung warf.

Schwandorf. Im Anschluss entfernte sich der 38-Jährige in Begleitung einer Freundin. Der Anwohner wurde nicht verletzt. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Täter und seine Freundin kamen weniger später jedoch zurück zum Tatort.

Vermutlich handelte es sich um eine Auseinandersetzung im Schwandorfer Drogenmilieu, da die polizeilich hinlänglich bekannte Freundin des ebenfalls polizeibekannten 38-Jährigen zudem angab, von dem ebenfalls hinlänglich bekannten 42-Jährigen Anwohner fast täglich beleidigt zu werden.