B15 bei Hof Unfall wegen medizinischer Ursache – Ersthelfer sind zur Stelle

Weil es ihm plötzlich schlecht wurde, verlor ein Autofahrer am Montagmittag, 2. November, bei Moschendorf in Hof die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Ersthelfer griffen beherzt ein und verhinderten Schlimmeres.

Hof. Gegen 12 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Citroen von Moschendorf kommend auf die Bundesstraße B15 in Richtung Rehau auf. Dabei verlor er aufgrund körperlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte danach über die Gegenfahrbahn und kam dort an der Schutzplanke der gegenüberliegenden Ausfahrt zum Stehen. Deswegen war kurzzeitig der gesamte Bereich der Ausfahrten für den Verkehr gesperrt.

Sofort kamen mehrere Ersthelfer dem bewusstlosen Fahrer zur Hilfe. Da am Fahrzeug Flammen aufkeimten, schlugen sie eine Scheibe ein und befreiten ihn aus dem Unfallwagen. Anschließend gelang es, das Feuer am Citroen zu löschen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann, der angab, ihm wäre plötzlich schwarz vor Augen geworden, ins Krankenhaus. Ein Abschleppdienst lud den Citroen auf und räumte damit die Unfallstelle. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Dank ihres selbstlosen Einsatzes bewahrten die Passanten den Verunglückten vor schlimmeren Folgen.