Kontrolle Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich sichergestellt

Am Sonntag, 1. November, kontrollierten Schleierfahnder einen Fahrradfahrer in Wiesau. Die Kontrolle führte zur Sicherstellung einer größeren Menge Marihuana.

Wiesau. Am Sonntag, gegen 12 Uhr, hielten Fahnder der Grenzpolizeigruppe Waldsassen einen Fahrradfahrer in Wiesau an. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen wurde Marihuana aufgefunden. Daraufhin wurde die Wohnung des Tatverdächtigen nach weiteren verbotenen Substanzen durchsucht. Auch hier wurden die Beamten fündig.

Insgesamt wurde Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizeiinspektion Weiden übernommen.