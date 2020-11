Zum Glück unfallfrei Sattelzug auf Autobahn A93 mit 20 km/h und in Schlangenlinien unterwegs

Am Samstag, 31. Oktober, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger ukrainischer Kraftfahrer mit seinem Sattelzug die Autobahn A93 bei Mitterteich in nördliche Richtung in Schlangenlinien und das mit nur 20 km/h Geschwindigkeit.