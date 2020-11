Teublitz Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 31. Oktober, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Oberfranken die Autobahn A93 in südlicher Richtung. An der Anschlussstelle Teublitz wollte sie die Autobahn verlassen.