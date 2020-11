Drogen und Alkohol Kleintransporter ohne Fahrer – alle Insassen sitzen auf der Rücksitzbank, niemand will gefahren sein

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Eine Streife des Zoll wollte am Sonntagabend, 1. November, an der Anschlussstelle Berg der Autobahn A9 einen Kleintransporter kontrollieren. Auf das Anhaltesignal hin blieb der Kleintransporter am Standstreifen stehen. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, saßen alle drei Insassen auf der Rückbank. Niemand wollte gefahren sein.