Hinweise erbeten Unbekannter zerkratzt Grabstein in Maxhütte-Haidhof – 5.000 Euro Schaden

Am Leonberger Friedhof in der Pfarrhofstraße in Maxhütte-Haidhof verkratzte im Zeitraum von Dienstag bis Freitag, 27. bis 30. Oktober, ein bislang unbekannter Täter einen Grabstein.