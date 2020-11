Verkehrsunfall Pkw überschlägt sich – 91-Jährige nach Unfall in Weiden schwer verletzt

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag, 31. Oktober, in der Leimbergerstraße in Weiden in der Oberpfalz, wobei sich die 91-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Weiden. Am Samstag gegen 11.15 Uhr befuhr eine 91-jährige Frau aus Weiden mit ihrem Opel Corsa die Leimberger Straße in Weiden in südlicher Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überfuhr die Seniorin an der Kreuzung zum Am Alten Dorf das Stoppschild ohne anzuhalten. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 68-Jährigen, der in der Straße Am Alten Dorf entlang fuhr. Aufgrund der Wucht des Aufpralls überschlug sich der Opel der Unfallverursacherin und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 68-jährige Unfallgegner aus dem westlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab hingegen blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Pkw waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Unfallort befanden sich neben der Polizei Weiden auch zahlreiche Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr Weiden. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Hierbei kam es jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Weidener Polizei möchte in diesem Zusammenhang auch das vorbildliche Verhalten mehrerer couragierter Ersthelfer lobend erwähnen und hierfür ihren ausdrücklichen Dank aussprechen.