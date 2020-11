Über drei Promille 21-Jähriger fährt betrunken Auto und geht unvermittelt auf Polizeibeamte los

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. auf 31. Oktober, gegen 0.30 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz in die Frauenrichter Straße in Weiden gerufen. Dort hatte eine aufmerksame Zeugin einen vermeintlich betrunken Pkw-Fahrer beobachtet.