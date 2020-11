Fahrzeuge sichergestellt Zwei junge Pkw-Fahrer liefern sich verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Amberg

Foto: 123rf.com

Zwei Pkw-Fahrer lieferten sich am Samstag, 31. Oktober, gegen 1 Uhr, in Amberg ein „Rennen“. An der Kreuzung Nürnberger Straße/Infanteriestraße standen die Fahrzeuge bei Rotlicht nebeneinander, als die Lichtzeichenanlage umschaltete, gaben die Fahrer Vollgas und „rasten“ mit quietschenden Reifen stadtauswärts los. Dabei beschleunigten sie auf circa 90 km/h, bremsten vor der dortigen Tankstelle scharf ab und bogen in diese ein.