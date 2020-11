50.000 Euro Schaden Defekter Akku löst Kellerbrand in Amberg aus

Ein defekter Akku dürfte nach ersten Ermittlungen – die Brandortbegehung geschah durch Beamte der Amberger Kriminalpolizei – der Auslöser eines Kellerbrandes am Samstag, 31. Oktober, um 12.20 Uhr, in Amberg in der Gießerstraße gewesen sein.