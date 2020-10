Polizei warnt Falsche Polizeibeamte führten in der Nordoberpfalz „Corona-Kontrolle“ durch

Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz/fb

Die momentane Corona-Lage wollten anscheinend zwei noch unbekannte Personen ausnutzen, als sie am Donnerstag, 29. Oktober, eine 30-jährige Frau in Form einer Polizeikontrolle in Floß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab anhielten. Die beiden Personen, ein Mann und eine Frau, gaben sich als zivile Polizisten aus und behaupteten „Corona-Kontrollen“ durchzuführen.