Verschiedene Delikte Hofer außer Rand und Band – die Nacht muss er in der Ausnüchterungszelle verbringen

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Gleich zweimal trat ein 49-jähriger Mann am Donnerstagabend, 29. Oktober, eine Wohnungstüre in Hof ein und randalierte weiter. Außerdem griff er die Rettungssanitäter und Polizisten an. Nun muss er sich wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten.