1,98 Promille Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Foto: 123rf.com

Eigentlich wollten die Polizisten, die am frühen Donnerstagmorgen, 29. Oktober, zu einem Einsatz in ein Wohnhaus in Hof gerufen wurden, einem Mann helfen. Jedoch endete der Einsatz mit einem verletzten Beamten.